Terra Amara, le anticipazioni del 14 dicembre: Demir rapisce Umit, le condizioni di Karem Ali peggiorano

Terra Amara torna oggi in tv con una nuova puntata ricca di colpi di scena. La seguitissima soap opera turca va in onda su Canale 5 alle ore 14.10, ma per chi volesse recuperare i vecchi episodi è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi in tv, giovedì dicembre.

Terra Amara, anticipazioni del 14 dicembre

Nel prossimo episodio di Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 14 dicembre su Canale 5, gli uomini di Demir hanno rintracciato Umit e la portano in un luogo segreto dove, l'indomani, la donna subirà un'interruzione di gravidanza.