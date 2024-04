Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (lunedì 8 aprile): aumenta la tensione tra Guido e Mariella

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 8 aprile. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

È il momento della verità per Nunzio e Diana.

Con grande orrore, il ragazzo scoprirà la verità sull'aggressione avvenuta fuori da Il Vulcano. L'architetto gli farà infatti una confessione strappalacrime, rivelandogli di essere finita in un guaio a causa dii Flavio. Lo chef, deciso a non permettere che la sua amica si lasci trasportare dagli eventi, la spingerà a fare la cosa giusta, ma la ragazza finirà lo stesso per mettersi nei guai. Nel frattempo, la vita di Rossella sta ritornando lentamente alla normalità, anche se lavorare con Riccardo non è facile. Ross potrà però contare sui consigli della sua famiglia e dei suoi amici. La Graziani si troverà a riflettere sulle parole di Luca e cercherà di fare chiarezza dentro di sé. Infine, la crisi tra Guido e Mariella diventa sempre più preoccupante. La coppia non riesce infatti a trovare un punto di incontro, con il Del Bue che non vuole scendere a compromessi.