Carlo, primo Natale da re: chi parteciperà? Debuttano i parenti di Camilla (figli e nipoti), assenti Harry e Meghan. Le celebrazioni

È Natale per tutti, anche per la famiglia reale d'Inghilterra. Quest’anno la festa si preannuncia più sfarzosa ed elegante che mai con un numero di ospiti superiore agli anni precedenti. Pare infatti che, nonostante non sia stata ancora pubblicata la lista ufficiale, la famiglia della regina Camilla sarà tra gli invitati. Per Harry e Meghan invece niente da fare, resteranno negli Stati Uniti insieme ai figli Archie e Lilibet.

Natale a Sandringham, chi ci sarà

Nella residenza di campagna di Sandringham House nella contea di Norfolk, luogo scelto per i festeggiamenti, si uniranno a re Carlo III, William e Kate e i loro figli George, Charlotte e Louis e agli altri membri della corona i figli della regina, Tom e Laura, i cinque nipoti e sua sorella Annabel Ellio, già sua dama di compagnia.

Un ricongiungimento allargato che segna una rottura con la tradizione, poiché fino all’anno scorso Camilla si recava nel Wiltshire per prendere parte da sola alla cena di Natale con la sua famiglia.

Ma Carlo si è dimostrato molto vicino ai parenti della consorte, tanto che al matrimonio i suoi nipoti sono stati i paggi prescelti per l’incoronazione, insieme al suo pronipote.

Chi sono gli altri invitati? Sono attesi la principessa Anna con suo marito Timothy Laurence. Siederanno al tavolo anche i figli di Anna, Peter Phillips e Zara Phillips con la rispettiva prole.

Dovrebbero presenziare al cenone anche il principe Edoardo, duca di Edimburgo, sua moglie Sophie e i loro figli, così come il principe Andrea e l’ex moglie Sarah Ferguson. I due divorziarono nel 1996, ma da allora sono rimasti in buoni rapporti. È attesa anche la presenza della principessa Eugenie e del marito Jack Brooksbank. Si uniranno anche i loro figli.

I festeggiamenti avranno inizio la vigilia di Natale e a seguire verranno scartati i regali. La mattina la famiglia reale parteciperà alla funzione religiosa nella chiesa di Santa Maria Maddalena con la folla riunita per mandare loro un saluto di buon augurio. Dopo il tradizionale pranzo, il pomeriggio è dedicato ai giochi per tutti.