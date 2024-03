Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (8 marzo): Rosa racconta tutta la verità a Eduardo

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 8 marzo. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Di nuovo dalle grinfie di Alberto, Clara sta sviluppando le stesse dipendenze dall'uomo che aveva prima della fine della loro storia.

La convivenza con lui si sta rivelando deleteria, e a peggiorare il tutto si è aggiunta la notizia che Eduardo ha scoperto della sua decisione. Rosa informerà l’amica che suo fratello ha cercato di contattarla e che lei è stata costretta a confidargli della sua scelta di vivere di nuovo con il suo ex. L'uomo sarà molto preoccupato per lei e Clara dovrà trovare il modo per spiegargli di aver dovuto fare questa scelta. Nel frattempo, Mariella non sopporta più la pigrizia di Guido, che continua a non aiutarla a casa. L’Altieri deciderà di punire il marito e di dargli una lezione con i fiocchi. Per farlo farà in modo di uscire tutte le sere insieme a Bice, affinché il Del Bue debba vedersela da solo. Intanto Rossella presterà soccorso a una persona che non avrebbe mai immaginato di vedere e soccorrere. Infine, la vacanza in Trentino sta diventando sempre più piacevole per Niko. Il Poggi ha infatti incontrato, dopo anni, Valeria, una sua vecchia fiamma. Un fatto, questo, che ha scatenato la gelosia non solo di Manuela ma anche di Jimmy, che si sentirà messo da parte in un momento in cui pensava di avere tutto il tempo per stare con il padre.