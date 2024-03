Terra amara, oggi doppia puntata: Zuleyha scopre la verità su Hakan e lo fa arrestare

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 8 marzo, a cui si aggiungerà anche il nuovo appuntamento del venerdì sera, in prima serata sempre su Canale 5.

Le anticipazioni del pomeriggio

Nella puntata di Terra amara in onda venerdì 8 marzo alle 14.10, Vahap entra nuovamente nella camera da letto di Zuleyha per rubare i suoi oggetti personali.

Questa volta, però, viene scoperto da Fikret, che lo caccia di casa e lo minaccia. Nel frattempo Colak accusa Betul di avere passato a Zuleyha delle informazioni che le hanno permesso di vincere la gara d'appalto per la fornitura di agrumi.

Le anticipazioni della sera

Nell'episodio di stasera, invece, Zuleyha, pentita di aver rimandato il matrimonio, propone ad Hakan di andare in crociera in Europa e di farsi sposare dal comandante della nave. Con l'occasione, Hakan vorrebbe rivelare a Zuleyha la verità sulla sua identità ma, per ordini del proprio capo Gungor, dovrà aspettare ancora qualche giorno. Il suo segreto, però, potrebbe venire a galla prima del previsto a causa di un articolo su un giornale trovato da Lutfiye in casa di Fikret. Un fatto, questo, che porterà Zuleyha a denunciarlo prima durante una conferenza stampa, e poi davanti alle autorità, che lo arresteranno immediatamente.