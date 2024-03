Artem e Antonio Orefice, da Mare Fuori a Pechino Express: «L’obiettivo è stato goderci il viaggio»

Giovedì 7 Marzo 2024, 19:57

In onda dal 7 marzo su Sku Uno, la nuova edizione di ‘Pechino Express’ conduce le otto coppie in gara lungo la Rotta del Dragone. Tra i più giovani impegnati nell’adventure game ci sono Artem e Antonio Orefice, attori dalla fortunatissima serie Mare Fuori sul cui set è nata la loro amicizia. Un rapporto che le prove orientali – dal Vietnam allo Sri Lanka, passando per il Laos – ha, se possibile, rafforzato ulteriormente. ‘Pechino Express’ (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go Immagini da Ufficio Stampa / Kikapress



