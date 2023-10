Samira Lui a Verissimo: «Non ho mai conosciuto mio padre, quando l'ho contattato lui non ha voluto vedermi»

Samira Lui è ospite oggi di Verissimo, in onda su Canale 5 dalle 16.30 con la consueta conduzione di Silvia Toffanin. Reduce dalla partecipazione al Grande Fratello, Samira Lui ha parlato della propria esperienza nella casa e di alcuni dettagli della propria vita personale.

Il padre che non ha mai conosciuto

Samira è nata da madre italiana e padre senegalese, che però non ha mai conosciuto. "Mia madre mi ha fatto da mamma, papà e amica", ha dichiarato. "Non navigavamo nell'oro, mamma lavorava tanto e io rimanevo con la nonna.

Ricordo momenti in cui la vedevo un po' disperata, tra le bollette, nella paura di non arrivare a fine mese".

Sul papà, Samira ha raccontato:"Mia madre mi ha sempre parlato bene di mio papà, fino a 18 anni inizio ad avere le mie curiosità, ma neanche mia madre sapeva dove fosse, perché è rimasta sola quando era incinta, lui non era pronto ad affrontare un figlio". "Inizio a chiedere a mia mamma di voler vedere una foto - prosegue - lei si mette a cercare e per il mio compleanno di 21 anni mi regala una pergamena con le foto di papà, ma io non l'ho aperta perché non avevo il coraggio di concretizzare. Per me era come una storia, mentre aperta la pergamena diventava tutto reale", ha proseguito la showgirl.

"A 23 anni - prosegue - prendo coraggio e vedo questa foto. C'era anche un'altra persona, che mia madre mi dice essere un amico di gioventù di mio padre. Mia madre mi dice che questa persona mi aveva contattato su Facebook, così gli rispondo e lui si presenta come il migliore amico di mio padre biologico. Quella sera non la dimenticherò mai, abbiamo parlato fino alle 2 di notte. Mi ha raccontato che mio padre sta bene, ha una famiglia, una moglie e tre figli. Mi ha detto che mio padre mi ha sempre pensata, ma che non mi ha contattata per paura di una reazione negativa. Mi sono fatta dare il numero di telefono di mio padre e il giorno dopo gli ho scritto un messaggio 'Ciao, sono tua figlia Samira'. Il giorno dopo mi ha chiamata ma io non ho risposto, non avrei saputo cosa dirgli".

"Alla fine abbiamo parlato , ma è stata una conversazione strana. Ho scoperto che viveva a un'ora da casa mia. Per 25 anni è vissuto a un'ora da me. Mi ha fatto rimanere male perché lui mi ha chiesto quanti anni avessi, ma ho cercato di mettermi nei suoi panni". Poi, prosegue la ragazza: "Gli ho detto che avrei voluto vederlo, ma lui mi ha risposto che aveva una moglie e dei figli. Io mi sono sentita un po' rifiutata". "Io vengo prima di tutte queste cose ma non voglio niente da te, ho pensato", ha raccontato Samira alla Toffanin.

"Quando mi ha visto in tv mi ha mandato dei messaggi dicendo 'sei bellissima, ti volgio bene'. Ma a chi vuoi bene, se non mi conosci?", ha detto di essersi chiesta l'ex gieffina.

"Vorresti dirgli qualcosa?", le ha chiesto allora la conduttrice. "Non voglio nulla che non sia condividere delle cose, e se dovesse mai esserci questo incontro l'ultima cosa che io vorrei sarebbe creare disagio nella sua vita".

Il fidanzato

Samira è poi passata a parlare del suo ragazzo, Luigi, con il quale ha una relazione da circa 5 anni. "Luigi è una persona davvero rara - ha raccontato - che non chiede nulla in cambio". Poi in studio la sorpresa: l'arrivo del fidanzato Luigi. "Lo abbiamo nascosto in camerino da tutto il giorno", ha scherzato la Toffanin.

"Posso dire che Sami è così bella fuori tanto quanto è bella dentro", ha esordito lui. "È stato un amore a prima vista - ha raccontato - quando l'ho vista mi sono innamorata subito". Lui, circondato da ragazze, non aveva una bella nomea, ha raccontato Samira. "Ma poi sei arrivata tu", ha aggiunto Silvia Toffanin.

Poi la dichiarazione: "Sei la cosa più bella che mi sei capitata nella vita, non me lo sarei mai aspettato. Spero di arrivare a quel grande obbiettivo che desideriamo io e te insieme", ha concluso Luigi. "Sono una donna fortunata - ha detto Samira - non so se lui sia l'uomo perfetto ma è perfetto per me".

Qual è il vostro grande sogno?, ha chiesto allora la Toffanin. "Il matrimonio, ma anche tanti altri piccoli obiettivi da raggiungere insieme", ha detto lei. "Ma vogliamo fare tutto ragionandoci bene, perché ci teniamo tanto a quello che facciamo".