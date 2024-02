Un posto al sole, le anticipazioni del 2 febbraio: la mossa di Nunzio per non perdere Rossella

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 2 febbraio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Sanremo 2024, cosa vedere in tv la settimana del Festival? Da Mediaset a Sky fino a Netflix, ecco i programmi alternativi

Le anticipazioni

Per non far ingelosire Riccardo, Rossella si è dovuta allontanare da Nunzio. La ragazza non ha potuto fare altrimenti, e per dimostrare al suo fidanzato di pensare solo al loro amore e al loro matrimonio ha spezzato il cuore del Cammarota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa volta, però, Nunzio non sembrerà disposto a restare con le mani in mano. Ormai convinto di dover affrontare i suoi sentimenti e di dover parlare chiaro, lo chef farà una mossa azzardata e inaspettata. Crovi intanto sarà a Milano per partecipare a un congresso medico e incontrerà una sua vecchia conoscenza. Nel frattempo Alberto sta approfittando delle debolezze di Clare per tornare a tormentarla. Palladini è di nuovo all’attacco e la Curcio si sta trovando a dover gestire una situazione molto difficile, tra lo sfratto e la telefonata appena ricevuta, che l’ha scossa nel profondo. La ragazza dovrà gestire i suoi sentimenti e capire come comportarsi. Infine, Marina e Roberto hanno deciso di iscrivere Tommy all’asilo nido. I due hanno voluto fare questa mossa per impedire a Ida di stare così tanto vicino a suo figlio, e ovviamente tutto questo ha creato nella ragazza un dolore lancinante.