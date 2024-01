Un posto al sole, le anticipazioni del 29 gennaio: Filippo preoccupato dopo le parole di Diego

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 29 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Diego è pronto a dimenticare quanto successo con Ida e decide di riavvicinarsi alla ragazza.

Il ragazzo, però, ha perso il controllo con Filippo, con cui ha avuto una brutta discussione. Al figlio di Raffaele sono uscite parole e dichiarazioni pesanti, che hanno preoccupato moltissimo il Sartori. Filippo cercherà di capire se le parole di Diego corrispondano alla verità e si preoccuperà moltissimo di quello che potrebbero aver fatto Marina e suo padre. Il ragazzo sarà preso dallo sconforto e comincerà a fare i conti con la coscienza e per questo motivo sceglierà di affrontare Roberto. Nel frattempo Eugenio e Lucia sono diventati molto intimi e il loro inaspettato incontro intimo lascerà Nicotera con un interrogativo: è arrivato il momento di dire tutto a Viola? Il magistrato si deciderà a raccontare tutto all’ex moglie, prima che sia qualcun altro a rivelarglielo. Infine Mariella è molto arrabbiata con Guido. Suo marito non è stato in grado di affrontare la situazione di Cotugno e lei deciderà di prendere in mano la questione.