Un posto al sole, le anticipazioni del 21 dicembre: Roberto e Marina corrompono la zia di Ida

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 21 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Dopo aver scoperto la verità su Michele e sul prestito fatto a Nunzio per salvare il Vulcano, Silvia è completamente senza parole.

L'ex marito non ha partecipato alle spese del matrimonio della figlia non per un capriccio, ma per una questione ben più seria. Cosa farà ora la donna? Nel frattempo, Roberto e Marina hanno corrotto la zia di Ida, convincendola in cambio di soldi a dare loro una mano per fermare la donna e impedirle di tornare in Italia. Intanto Giulia deve raggiungere Angela, Franco e Bianca in Sicilia. La Poggi, però, non riuscirà a non pensare a Luca, che passerà il Natale da solo. Infine Mariella spera che grazie alla sua scoperta Silvia possa finalmente riavvicinarsi a Michele. L’Altieri, in cuor suo, vorrebbe infatti che i suoi amici si rimettessero insieme.