Marco Liorni si commuove per l'ultima puntata di Reazione a catena: il conduttore in lacrime durante il fuorionda. Ecco cosa è successo

Mercoledì 20 Dicembre 2023, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 11:43

Marco Liorni, noto per la conduzione di Reazione a Catena, ha condiviso durante un'intervista al Corriere della Sera un momento toccante dell'ultima registrazione del game show che ha condotto per 5 lunghi anni, svelando un lato più intimo e profondo della sua esperienza nello show. Le lacrime sul set di Reazione a Catena Liorni ha descritto il suo ultimo giorno sul set e ha rivelato un'esperienza commovente che ha segnato profondamente il suo percorso: "Lo studio era vuoto, senza nessuno: tecnici, pubblico, squadre e autori erano tutti partiti. Le luci spente, solo i neon accesi e qualche carta per terra. È stato come vedere passare davanti a me un pezzo della mia vita. Cinque anni intensi in cui ho vissuto momenti indimenticabili". L'addio al game show e l'inizio di una nuova avventura L'emozione del momento ha colto di sorpresa lo stesso conduttore, che ha confessato di aver versato lacrime copiose: "Ho pianto come una fontana" ha ammesso, aggiungendo: "È stato liberatorio". In fondo, quello era per lui il culmine di un'esperienza intensa e di un legame con lo show e con chi ha lavorato al suo fianco. Per lui, ora, si apre un nuovo capitolo: quello della conduzione de L'Eredità.

