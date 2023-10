Un Posto al Sole, le anticipazioni del 20 ottobre: Roberto teme che Lara gli porti via Tommaso, ma Marina ha un piano

Torna stasera in tv una nuova puntata di Un Posto al Sole, il consueto appuntamento con l'amata soap in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì, alle 20.45. Vediamo dunque insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, 20 ottobre, nella serie tv ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 20 ottobre

Rossella si presenta da Nunzio per decidere il menù delle nozze: lo chef, che da settimane conduce una vita completamente sregolata, si aspettava che prima o poi dovesse succedere ma la richiesta della ragazza, per cui prova forti sentimenti, lo spiazza completamente.

Sarà in grado di lavorare e organizzare il catering come si deve o le emozioni prenderanno il sopravvento?

Nel frattempo, Lara ha chiesto di rivedere Tommaso e Roberto e Marina sono in allarme: è chiaro che la Martinelli abbia in mente qualcosa e Roberto Ferri ha paura che la donna possa portargli via il bambino. Marina cerca di calmarlo evitando di farlo cadere nel panico: lei ha un piano e non lascerà che la rivale possa ottenere così facilmente ciò che vuole.

Un ospite in atteso si presenta intanto da Mariella e Guido: Gerry. I due affronteranno anche il ritorno a casa di Speranza, che scatenerà la curiosità del giovane Massaro, che inizierà così distrarsi dal cibo. Il ragazzo, però, potrebbe illudersi di riuscire ad avvicinarsi alla bella Altieri.