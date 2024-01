Un posto al sole, le anticipazioni del 19 gennaio: è guerra tra Raffaele e Roberto

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 19 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Raffaele non riesce a perdonare Roberto e Marina, motivo per cui inizia a trattarli in modo ostile.

