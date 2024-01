Terra amara, le anticipazioni del 19 gennaio: Zuleyha decide di divorziare da Demir

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 19 gennaio.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Doc in vetta, Terra Amara al terzo posto. La Supercoppa sul podio, Del Debbio stacca Formigli

Le anticipazioni

Dopo il viaggio ad Izmir, Hakan si rende conto di quanto Zuleyha sia magnanima e decide di chiedere ad Abdulkadir di non portare a termine il loro piano.

Quest'ultimo, però, non ha intenzione di ascoltarlo e fa affondare la nave dell'azienda Yaman, che perde quindi il carico. Rammaricata per quanto accaduto, l'Altun si confida con Hakan, rivelandogli anche che è pronta a divorziare da Demir. Nel frattempo Betul è inferocita: la giovane ha infatti scoperto che Sermin ha utilizzato i soldi rubati all'azienda Yaman per comprare un'automobile molto costosa. Le due hanno una lite piuttosto accesa, che non passa inosservata a Saniye. Quest'ultima le osserva ed ascolta, e comincia a sospettare ancor di più di entrambe. Infine, dopo l'incontro con l'avvocato Hayati, Zuleyha decide di procedere con le pratiche del divorzio. Un fatto, questo, che farà rimanere male Lutfiye e Sermin, che verranno a conoscenza della notizia tramite l'annuncio su un giornale.

Luca Onestini eliminato (subito) dal Grande Fratello spagnolo: «Non credo di meritarmelo»