Un Posto al Sole, le anticipazioni dell'14 novembre: Viola confessa il tradimento a Eugenio e il suo amore per Damiano

Nuovo appuntamento stasera in tv con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, marted' 14 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 14 novembre

Damiano prova a far sentire tutta la propria vicinanza a Viola, mentre Eugenio sta vivendo un momento difficile dopo quello che ha sapto. Viola, infatti, gli ha confessato tutto e, come era prevedibile, il Nicotera è andato su tutte le furie. La Bruni si troverà in grande difficoltà con suo marito e sarà incapace di farsi perdonare per avergli mentito per così tanto tempo. Damiano cercherà di supportarla come può ma anche per lui non sarà semplice riuscire a starle vicino.

Il Renda, intanto, per quanto turbato ì continuerà a voler stare vicino al figlio.

Nel frattempo, Samuel sta portando avanti la sua relazione segreta con Micaela. Nunzio è intervenuto per cercare di farlo ragionare, non ottenendo però quello che sperava. Samuel si sente infatti incapace di lasciare Speranza e deciderà quindi di mettere in atto un piano per far troncare a lei la relazione. Il ragazzo vuole spingere la ragazza ad allontanarsi da lui e a mollarlo.