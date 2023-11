​Terra Amara, le anticipazioni del 14 novembre: lo scontro tra Zuleyha e ​Mujgan, mentre qualcuno origlia preziosi segreti

Torna oggi in tv un nuovo appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 14 novembre.

Grande Fratello, pagelle: Anita, frignona (4), Garibaldi, burattino (5), Max, macigno (3), Mirko, shippato (ma con Perla) 8, Letizia, sgamata? (4), Beatrice, hbday (9)

Terra Amara, le anticipazioni del 14 novembre

Gaffur è ancora "esiliato" dalla sua casa per decisione di Saniye ed è costretto a dorme nelle baracche. Così, disperato per questa condizione, decide di utilizzare la casa di Mujgan all'interno della tenuta degli Yaman per farsi un bel bagno caldo all'interno nella vasca della giovane. Ma Mujgan si ritrova faccia a faccia con lui e, scossa e turbata dall'accaduto, si precipita furiosa da Zuleyha incolpandola di essere incapace di gestire il personale e tenere sotto controllo tutta la tenuta.

Vedremo quindi le due rivali scontrarsi di nuovo duramente.

Nel frattempo, il fastidio di Gulten nei confronti del comportamento del fratello raggiunge il culmine, e decide di confidarsi con Fadik. La ragazza le rivela che Gaffur ha impegnato l'atto di proprietà del suo terreno, ma la loro conversazione viene origliata da qualcuno, che senza lasciarsi sfuggire una parola è ora a conoscenza dei loro segreti familiari.