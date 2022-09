Un posto al sole, Agnese Lorenzini piange dopo la morte di Susanna. Turco (Niko): «Difficile accettarlo»

Un posto al sole, Susanna è morta e la sua scomparsa ha sconvolto il pubblico della fiction più longeva d'Italia, nata a Napoli nel 1996 e giunta attualmente al suo venticinquesimo anno di programmazione. L’avvocatessa che faceva coppia con Niko Poggi, interpretata dall’attrice Agnese Lorenzini, è stata raggiunta da un colpo di pistola. La donna era stata ricoverata e operata d’urgenza, ma poi non ce l’ha fatta. La morte della giovane ha scatenato tanti commenti sui social. E la prima a rimanere triste di questo epilogo è stata proprio la Lorenzini.

«Che puntata, ragazzi»

«Vi voglio bene assai», ha scritto in una Instagram story Agnese subito dopo la messa in onda della puntata. Anche lei, come la stragrande maggioranza degli spettatori, non è riuscita a trattenere le lacrime e, infatti, subito dopo ha aggiunto: «Che puntata, ragazzi». Sempre attravreso i social sono arrivati i saluti dei colleghi all’attrice. Il primo è stato Niko (interpretato dall’attore Luca Turco): «Cara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, ed io dovrò raccogliere i cocci…Niko non sa però, quanto sia stato difficile per me accettare l’aver perso una collega come Agnese. Dolce, educata e con animo sensibile. È stato un onore ed un piacere vederti crescere e diventare l’attrice che sei oggi, cara Agnese! Ti auguro di raccogliere tutto ciò che hai seminato con costanza e dedizione, ti auguro di realizzare i tuoi sogni e che la vita possa sorprenderti sempre!».

Anche Viola, l’attrice Ilenia Lazzarin, ha salutato la collega attraverso i social: «È stato bellissimo condividere con te questo “palco” , emozionante, avvincente, a volte turbolento, a volte intimo e riflessivo. Sei una bravissima attrice oltre che una bellissima ragazza, talentuosa e determinata. Se guardare una fiction è come sognare, e morire nei sogni allunga la Vita, ti auguro una lunga, intensa e piena carriera, fai tutto ciò che il tuo cuore desidera!!! Grazie Agnese, spero di incontrarti presto su un altro set, e tranquilla la prossima volta muoio io. Facciamo un po’ per ciascuno. In bocca al lupo».