Uomini e Donne, svelati i nomi dei nuovi tronisti: tra loro c'è anche Federica Aversano

Ricominciano, con la fine dell'estate, i palinsesti televisivi. Tra i programmi piu' attesi c'è Uomini e Donne, lo show di Maria De Filippi, che da anni tiene incollati alla tv milioni di telespettatori cuorisi di vedere i nuovi intrighi amorosi tra tronisti e corteggiatori.

E ricomnciano a circolare anche le anticipazioni. Ma la redazione che ormai sa che i telespettatori non aspettano altro che una fuga di notizie sui nomi dei nuovi protagonisti del programma, anticipa i siti di pettegolezzi e spoilera i nomi dei nuovi tronisti. Sul sito Witty.it sono usciti i primi due protagonisti dell'edizione 2022-2023 del programma.

Nuova programmi tv a settembre: da Signorini a Sorrentino, Superquark e “Gli Anelli del potere”

Uomini e Donne, ecco le nuove troniste

E già sui social non si parla d'altro. Si parte con un video di presentazioni di una ragazza che tutti avrebbero voluto vedere sul trono: è Federica Aversano. Un volto di certo non nuovo al pubblico, ma molto atteso. Carattere deciso e temperamento infuocato, Federica ha fatto breccia nel cuore di tutti e soprattutto in quello di Maria De Filippi. «Sono una gran rompiscatole, sono istinto puro, ma col cuore ho imparato a contare fino a 10». Così dopo aver corteggiato Matteo Ranieri, e aver dimostrato di che pasta è fatta è pronta a trovare l'amore.

Ha detto a gran voce di non essere in cerca di un padre per suo figlio, di 2 anni, ma di un compagno per sé stessa. Ha ianto per il papà, venuto a mancare quando lei aveva 8 anni. Sogna una famiglia e crede molto in Uomini e Donne, per questo spera di trovare il suo «per sempre». Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne, ma non è l’unica. Al suo fianco un'altra ragazza, finora, lontana dalle luci dei riflettori ma già ex corteggiatrice. Lo scorso anno la ragazza ha infatti corteggiato Nicolò Brigante.

Maria De Filippi: «Non so se avrò la forza di tenere la mano a Maurizio Costanzo quando morirà, troppo dolore»

Lavinia Mauro è il nome della seconda nuova tronista, ha 26 anni ed è di Roma. Studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, le mancano sei esami alla laurea. Figlia di un avvocato e un'imprenditrice, e ha una sorella, ingegnere; è molto legata alla sua famiglia. Dice di essere ansiosa, complicata, molto orgogliosa e di aver sofferto molto per amore. Nonostante la giovane età sa cosa vuole: cerca un uomo paziente e tenace, sportivo e che faccia il primo passo. E lei sa alla prima stretta di mano chi può piacerle e chi no.