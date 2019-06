​ "Too Old to Die Young", la nuova serie firmata Nicolas Winding Refn

Il rivoluzionario cineasta Nicolas Winding Refn espande il suo approccio allo storytelling, che cerca sempre di andare oltre i limiti, in una serie limitata in 10 episodi "Too Old to Die Young".



La serie narra di Martin (Miles Teller), un poliziotto in carriera, e Jesus (Augusto Aguilera), un giovane boss della droga, che operano nella parte più pericolosa della San Fernando Valley. Le loro strade si incontreranno e i loro destini si legheranno in seguito a un violento atto di vendetta. Sotto la tutela dell'ex agente dell'FBI, diventato vigilante, Viggo (John Hawkes), Martin tenta di espiare il suo senso di colpa per la morte di un collega assassinando i criminali più depravati che riesce a trovare, mentre Jesus arriva a dirigere la filiale di Los Angeles dell'impero del crimine della sua famiglia, ma un’inevitabile tragedia li coinvolgerà entrambi.

Too Old To Die Young sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 14 Giugno 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

Ultimo aggiornamento: 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA