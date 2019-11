© RIPRODUZIONE RISERVATA

Netflix annuncia che, la nuova serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, la cui prima stagione debutterà su Netflix il 20 dicembre 2019, è stata rinnovata per una seconda stagione, composta da otto episodi. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha così commentato: «Sono molto emozionata perché, ancora prima che gli spettatori abbiano la possibilità di guardare la prima stagione, siamo già in grado di confermare che torneremo nuovamente nel Continente per continuare a raccontare la storia di Geralt, Yennefer e Ciri e mostrare il meraviglioso lavoro del cast tecnico e artistico».Le riprese inizieranno a Londra all’inizio del 2020, il debutto della seconda stagione è previsto nel 2021. The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.