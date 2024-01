The Floor, martedì 30 gennaio la finale su Rai2: i concorrenti rimasti in gara e i favoriti alla vittoria

Dopo settimane di duelli mozzafiato e colpi di scena avvincenti, giunge al termine il viaggio dei finalisti di “The Floor”, il nuovo game show che all'estero è già un fenomeno tv. L’appuntamento è per martedì 30 gennaio su Rai2 in prima serata. Sono partiti in 100, ma solo i più astuti hanno dimostrato di sapere giocare le proprie carte, guadagnandosi il biglietto d’accesso per l’ambitissima finale.

The Floor, tutto pronto per la finale

In conduzione, Ciro Priello e Fabio Balsamo amatissimi dai giovani e non solo.

Alberto e Pierluigi si presentano alla puntata finale da leader del “Floor” rispettivamente con 28 e 22 caselle conquistate. Saranno loro a conquistare la vittoria e il premio finale o uno degli altri partecipanti tirerà fuori l’asso nella manica che ribalterà le sorti della gara?

Il conto alla rovescia è iniziato: chi conquisterà “The Floor”?

Realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, “The Floor” è un programma di: Angelo Ferrari. Scritto con: Cristina Limon, Marta Marelli, Paolo Cucco, Matteo Corfiati, Simone Di Rosa, Francesca Di Benedetto. Regia di Fania De Risi.