The Ferragnez, Chiara Ferragni in lacrime: «Fede mi fa sentire inutile». Ecco quali sono i loro problemi di coppia

Da qualche ora la vita di Chiara Ferragni e Fedez (e di tutta la famiglia) non è più privata. I primi 5 episodi di The Ferragnez sono disponibili su Amazon Prime Video. I coniugi hanno garantito che avrebbero regalato ai follower dettagli inediti del loro privato, e questa ci sembrava la cosa più difficile da esaudire visto che già l'influencer e il rapper condividono con i loro fan ogni attimo delle loro giornate. Eppure dalle prime puntate della docu-serie già sappiamo molto di più. Intanto in un episodio prende forma quanto già spoilerato da Fedez a Che Tempo Che Fa: la coppia più social d'Italia va dal terapista.

The Ferragnez, la terapia di coppia

Nella puntata It's Christmas time, tanto per rimanere nel tema Natale, Chiara e Federico sono alla prima seduta di coppia. Dall'incontro con lo specialista emergone le prime vere problematiche che i due ragazzi affrontano quotidianamente. La prima a parlare è Chiara: «La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico però il giorno che è preso male è difficile anche solo relazionarsi con lui». Il rapper si lamenta di pochi momenti di intimità di coppia. troppi amici e parenti sempre presenti nella loro quotidianità. «Avrei voglia di ritagliarmi molti più spazi solo con lei. A volte siamo attorniati da questo gruppo irritante di persone: la famiglia suoi amici». Perchè Fede specifica anche che lui di amici non ne ha. Ma la Ferragni spiega proprio il perchè preferisce stare sempre in compagnia: «Vero e lo faccio perchè così nei momenti in cui gli prende male o vuole stare da solo io non devo stare lì come una scema da sola».

I Ferragnez hanno copiato i Facchinetti? La scena identica in tutte e due le serie tv

Chiara e Fedez, problemi in casa come in ogni matrimonio

Sembrano proprio una coppia normale così anche i ferragnez, con Chiara nei panni di una moglie comune che cerca di tenere botta all'altalenza umorale del marito. «Io quando ho i miei momenti "no" mi chiudo in me stesso e me li risolvo da solo. cerco di non pesare le mie problematiche su nessuno. Lei ha questo atteggiamento di voler per forza dialogare, di spronarmi al dialogo quando io non lo voglio. E questa cosa non fa altro che farmi chiudere di più a riccio». Questo dialogo è un sospiro di sollievo per tutte le donne che finalmente posso star serene ricredendosi e capendo che anche i matrimoni che sembrano perfetti sui social hanno qualche problema e soprattutto che le dinamiche di coppia tra uomini e donne sono sempre pressoche le stesse. E Chiara, come tutte, insiste nel voler capire i motivi reali di queste chiusure del marito e tra le lacrime parla con il marito: «Quanto ti chiudi in te stesso e non mi vuoi parlare è la cosa peggiore che tu possa farmi. Perchè mi sento inutile nella tua vita». E tutto finisce nel migliore dei modi con le scuse del rapper. Non sappiamo ancora se la serie avrà successo ma sicuramente da stasera in poi tutte guarderemo i nostri compagni con occhi diversi e di questo dobbiamo ringraziare i Ferragnez.