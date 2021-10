Chiara Ferragni, la figlia Vittoria ricoverata. Fedez: «Ha un virus, è stanca ma sta bene»

Domenica 24 Ottobre 2021, 16:37 - Ultimo aggiornamento: 26 Ottobre, 11:59

Fedez nelle sue stories su Instagram , ha comunicato il ricovero della secondogenita Vittoria. Il rapper e la moglie avevano già portato la piccola in ospedale la notte scorsa a causa di una febbre alta e difficoltà respiratorie, comunicandolo al pubblico sempre via social. «Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave, è stanca ma sta bene». In occasone del precedente ricovero, Fedez aveva scritto: «Compleanno con la bronchite», postando un video della bimba mentre faceva l'aerosol.

Chiara Ferragni, come sta la figlia Vittoria dopo il ricovero in ospedale: gli aggiornamenti su Instagram