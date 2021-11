Chiarra Ferragni, lite con Fedez in diretta su Twitch: «Non vuole venire a cena con me»

Giovani, talentuosi e seguitissimi. Chiara Ferragni e Fedez hanno sempre i riflettori puntati e anche le piccole scaramucce famigliari che avvengono anche nella casa del Mulino Bianco diventano casi mediatici. Forti di questo i due giovani dal 9 dicembre saranno anche protagonisti del docu reality dedicato alla loro vita in tv: The Ferragnez – La Serie. La "fiction" sarà composta da 8 episodi ed andrà in onda su Prime Video. I fan tra poco avranno libero accesso alla vita della loro coppia preferita che da anni ormai condivide con i follower qualsiasi attimo della propria vita. E a finire nella rete sono anche le discussioni. L'ultima due giorni fa su Twitch.

Ferragnez, la lite su Twitch

Zedef è il canale Twitch di Fedez, in cui il cantante realizza live streaming online nei quali interagisce in maniera libera con i suoi follower. Al suo fianco spesso dalla "Tana del Boomer" c'è anche sua moglie, Chiara Ferragni.

Due giorni fa nel corso di una puntata tra un balletto e una risposta sono caduti in una discussione, anzi in due. La prima avvenuta a causa di un rutto in diretta di Fedez: «Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Lui rutta perché tu continui a ruttare». L'influencer infastidita ha ripreso il marito di fronte a tutti in diretta e il rapper ha provato a giustificarsi, ma i risultati non sono stati ottimali: «Basta», ha concluso così l'influencer.

Chiara Ferragni e Fedez, svelati i motivi della lite in barca

Nonostante ciò il battibecco si è poi spostato verso un'altra questione molto più personale. I follower sempre più curiosi incalzano di domande i ragazzi e ad un certo punto una risposta di Chiara Ferragni lascia tutti senza parole: «Fedez non vuole mai venire a cena con me. Non siamo mai andati a cena insieme».

E tutte quelle foto che siamo abituati a vedere sui social allora? Forse l'imprenditrice intendeva dire che non sono mai stati a cena loro due senza che tutto il mondo lo sapesse...?