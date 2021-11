Chiara Ferragni, cinema "privato" in suite per Leone. Social scatenati: «In sala da solo, povero amore»

Lunedì 1 Novembre 2021, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 11:07

Mattinata al cinema per Chiara Ferragni e Leone. Il primogenito di casa Ferragnez, pop corn in mano e poltronissima, si gode il lunedì festivo in compagnia della mamma influencer in quella che potrebbe sembrare una comune attività mamma-figlio, se non fosse per un semplice dettaglio e ben poco irrilevante che non sembra sfuggire ai follower della Ferragni: si tratta di una sala suite.

Chiara Ferragni cinema privato per il piccolo Leone

Massima cautela nel rispettare le misure anti contagio Covid o uno sfizio estra lusso? Quello che è certo è che Chiara Ferragni e Leone non avranno dovuto fare la fila per le popocorn o per entrare in sala questa mattina. L'influencer ha postato sui social degli scatti in cui si mostra in compagnia del piccolo Ferragnez in una sala cinema privata. «Una delle nostre attività preferite insieme: andare al cinema», scrive nel post. Sedili bianchi in pelle e massimo comfort, in sala solo mamma e figlio. «Cinema per miliardari», commenta un utente sotto il post. «Che tristezza una sala così», «Che tristezza al cinema da solo povero amorecommentano altri».

Si tratta del Cinema Odeon Suite di Milano: sale non aperte al pubblico disponibili slo su prenotazioni per proiezioni private ed eventi. 32 posti in sala, poltrone imbottite e servizio guardaroba. Incluso nel biglietto servizio di Lounge bar e buffet.