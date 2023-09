Terremoto Napoli, paura durante "Reazione a Catena": il racconto choc di Marco Liorni, cosa ha detto

Venerdì 8 Settembre 2023, 10:00

Il 7 settembre 2023, nella città di Napoli, è stata avvertita chiaramente una nuova scossa sismica. A causarla sono stati i movimenti tellurici della zona dei Campi Flegrei. Oltre ad aver scosso la città partenopea, questo evento sismico è stato percepito in modo evidente durante le registrazioni del programma Rai Uno, "Reazione a Catena", tanto che il conduttore Marco Liorni ha riportato la sua testimonianza dell’accaduto, condividendola con i fan del programma. Ma cosa sarà mai accaduto? E quale sarà stata la ricostruzione di Liorni? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai; music by Korben MKdB

