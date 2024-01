Terra Amara, le anticipazioni di oggi (27 gennaio): Hakan confessa il suo amore a Zuleyha , acceso confronto tra Rasit e Gaffur

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 27 gennaio.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi

Tra Rasit e Gaffur c'è un acceso confronto: il loro appezzamento di terra è diventato edificabile e il suo valore è quadruplicato, quindi sarebbero ricchi, se non fosse che non riescono più a trovare l'atto di acquisto. Sermin, venuta a conoscenza del successo del loro investimento, si precipita a chiamare l'ufficio del catasto per ottenere maggiori informazioni. Sermin scopre di essere stata tradita sulla questione dei terreni edificabili dalla sua amica Fusun e decide di affrontarla. Dopo essersi insultate a vicenda, Sermin la minaccia dicendole che gliela farà pagare. Anche i rapporti tra Zuleyha e Fikret stanno diventando problematici. Fikret si sente offeso perché Zuleyha non si è più affidata a lui per risolvere i problemi economici dell’azienda Yaman, ed è geloso di Hakan-Mehmet. Zuleyha riesce a fargli capire che non ci sono motivi per dubitare di Hakan-Mehmet. I due si riappacificano e il giorno seguente decidono di andare a fare un picnic insieme. Betul si sente messa da parte. Spronata dalla madre, escogita un piano per conquistare le attenzioni di Fikret. Hakan dichiara il suo amore a Zuleyha, che è confusa sui suoi sentimenti.