Terra amara, oggi doppia puntata: Fikret in fuga per non sposare Betul, le anticipazioni

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 1 febbraio, a cui si aggiungerà anche il consueto appuntamento del giovedì sera, in prima serata sempre su Canale 5.

Pier Silvio Berlusconi: «Luxuria condurrà l'Isola dei famosi. Amadeus? Nessuna offerta da Mediaset. Non ho cambiato idea sulla politica»

Le anticipazioni del pomeriggio

Nella puntata in onda nel pomeriggio di giovedì 1 febbraio su Canale 5, Abdulkadir con i suoi complici Vahap e Cevdet organizza un piano ai danni di Fikret.

Quest'ultimo crede di aver trovato della droga in un camion dell'azienda di Zuleyha e accusa Hakan-Mehemet di esserne il trafficante. Ma Vahap ha filmato il ritrovamento e si prepara a montare il filmato per dimostrare che in realtà il trafficante è Fikret.

Ilary Blasi, Tapiro d'oro di Striscia dopo l'uomo del caffè e Totti. «Non posso dire nulla, c'è un processo in corso»

Le anticipazioni della sera

Nella puntata in onda stasera, Luftiye rimprovera Fikret di aver sedotto e abbandonato Betul e lo invita a sposarla per riparare; ma l'uomo, come confessa a Cetin, è innamorato di Zuleyha e non intende farlo. Betul dissuade Luftiye dall'indagare su Hakan-Mehmet e Abdulkadir, che sospetta colpevoli dell'omicidio di Fekeli.

Elena Guarnieri: età, carriera, vita privata, il passato da valletta. Chi è la probabile nuova opinionista dell'Isola dei Famosi