Terra Amara, anticipazioni del 4 dicembre: Zuleyha se ne è andata, ma Demir è pronto a tutto pur di ritrovarla

Terra Amara torna oggi in tv con un nuovo episodio, in onda come sempre su Canale 5 alle ore 14.10. Per chi volesse recuperare le vecchie puntate ricordiamo che tutte le stagioni della serie sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Dopo gli stravolgimenti degli ultimi episodi, cosa accadrà nella puntata di oggi? Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra rivelazioni inaspettare e vecchi misteri che riaffiorano. Vediamo allora la trama e le anticipazioni della nuova puntata di oggi, lunedì 4 dicembre 2023.

Terra Amara, le anticipazioni del 4 dicembre

Umit ha accusato Demir di averla aggredita ma si trattava di una subdola menzogna, orchestrara per vendicarsi del rifiuto dell'ex amante. Ma Fikret, informato da Müjgan delle sorti di Demir, ha deciso di aiutare il fratellastro ed è andato dai gendarmi a raccontare come sono andate davvero le cose: Umit non è stata aggredita ma è caduta dalle scale dopo un litigio con lui stesso, che non le ha prestato soccorso. Grazie alla sua confessione Demir viene scagionato e può tornare a casa, dove però l’attende una brutta sorpresa.

Appena entrato finalmente nella sua dimora, impaziente di raccontare tutto a Zuleyha, Demir scopre che sua moglie ha venduto le sue quote dell'azienda, ha fatto i bagagli e se n’è andata con i bambini.

Per Demir la sofferenza è terribile. Non risce a sopportare che la sua felicità sia finita così bruscamente. Sa di aver tradito sua moglie e vuole spiegarle cosa è davvero successo e cosa l’abbia spinto a cercare l’amore in un’altra donna. Lo Yaman si mette quindi alla disperata ricerca di Zuleyha, pronto a tutto pur di riconciliarsi con lei e di dirle che Umit è stata solo una parentesi, quando credeva che tra loro non potesse mai funzionare. Riuscirà a trovarla e farla tornare sui suoi passi?