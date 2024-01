Terra Amara, le anticipazioni di oggi (22 gennaio): il piano diabolico di Abdulkadir per sbarazzarsi di Zuleyha

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 22 gennaio.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi

Per sbarazzarsi di Zuleyha, Abdulkadir non vuole lasciare niente al caso.

Gaffur, in preda all’ansia, avvisa Zuleyha e tutti gli altri alla villa: il Procuratore ha la pistola con cui è stata tolta la vita a Umit.