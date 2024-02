Terra amara, le anticipazioni di oggi (23 febbraio): Fikret si dichiara a Zuleyha. Come reagirà la donna?

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 23 febbraio.

Le anticipazioni

Nell'episodio di Terra amara in onda oggi su Canale 5, Fikret confessa il proprio amore a Zuleyha, ma lei non sa come reagire.

Colak incontra Betul per caso e si fa spiegare da Tahir cosa sia successo tra lei e gli Yaman. Successivamente, Colak chiede a Vahap di portare Betul da lui per poterle fare una proposta. Nel frattempo, Sermin continua a vedere Fusun come una rivale. Le due, infatti, si stanno contendendo le attenzioni di Colak, uno dei più ricchi e potenti a Cukurova. Al punto che Fusun sta persino cercando di convincere Sermin che Colak le abbia messo gli occhi addosso. Intanto, Fadik è ancora piuttosto irritata dalla presenza di Cevriye alla Villa. La cugina di Rasit è ormai a tutti gli effetti la cuoca della tenuta, tanto che viene stipendiata. Un fatto, questo, che la cameriera non riesce proprio a sopportare.