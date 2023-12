Terra Amara, le anticipazioni di oggi (martedì 18 dicembre): Demir indagato per omicidio, si cerca ancora la piccola Leyla

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 19 dicembre.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi

Nella puntata in onda martedì 19 dicembre, la Procura apre un fascicolo su Demir, indiziato per l'omicidio di Sevda.

Lo stesso Demir, insieme a Fikret, indaga sul rapimento della piccola Leyla, convinto dal fratellastro che possa essere opera di Hakan Gusumoglu. Si tratta di un vecchio socio del signore che vuole fargliela pagare, poiché Demir lo avrebbe abbandonato nel momento del bisogno