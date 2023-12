Un posto al sole, le anticipazioni del 19 dicembre: Alberto è in pessimo stato, in suo aiuto accorre Niko

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 19 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 19 dicembre

Roberto e Marina si dimostrerano ancora più cinici e spietati di quanto si potesse immaginare: non mostreranno alcuna empatia per il triste passato di Ida e della sua famiglia e approfitteranno di questo per realizzare il loro piano. Con un subdolo ricatto riuscitanno infatti a mettere a punto un accordo molto conveniente per loro ma decisamente crudele nei confronti di Ida, la vera mamma di Tommaso.

Alberto, intanto, lungi dall'escogitare una vendetta contro Clara, che gli ha portato via Federico, si è chiuso in sé stesso cadendo in uno stato di depressione e quasi catatonico. Preoccupato per lui perché da giorni non si presenta in ufficio, Niko va a casa sua e rimane senza parole nel trovare il suo socio in questo stato di apatia.

Il giovane padre di Jimmy dovrà correre ai ripari e prometterà di aiutarlo.

Su un altro fronte, Samuel ha deciso di chiudere con Speranza in un modo chiaro e corretto, rinunciando all'idea di farsi lasciare da lei come aveva pensato inizialmente. Il Piccirillo è infatti convinto di provare dei sentimenti per Micaela ma, quando la Cirillo scoprirà la sua decisione rimarrà senza parole.