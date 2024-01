Terra amara, dalle indagini di Lutfiye al piano di Abdulkadir: le anticipazioni del 17 gennaio

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 17 gennaio.

Leonardo Pieraccioni: «A 60 anni parlo di famiglia . Il politically correct? Una bischerata»

Le anticipazioni

Dopo aver saputo che Mehmet Kara aveva mentito circa la sua identità, Fekeli ha puntato una pistola contro Abdulkadir, spingendolo a vuotare il sacco. Quest'ultimo, però, ha soltanto finto di assecondarlo, tendendogli una trappola mortale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fekeli pensava che stava per trovare le risposte a tutte le proprie domande, ed invece ha trovato la morte: gli scagnozzi di Abdulkadir gli hanno conficcato una siringa contente del veleno nel collo, non lasciandogli scampo. Nel frattempo, nonostante il dottore abbia confermato a Lutfiye che il padrino di Yilmaz è stato stroncato da un infarto, la donna continua a non fidarsi e a pensare che Fekeli è stato ucciso. Con il passare dei giorni, la zia di Fikret si è convinta che la propria teoria sia quella esatta, e così decide di andare fino in fondo a questa storia per vederci finalmente più chiaro, partendo per Isparta insieme a Saniye. Mentre le due si mettono in viaggio, Sermin e Fusun discutono proprio della loro partenza, venendo però ascoltate da Abdulkadir. Il braccio destro di Hakan capisce che è il caso di mettersi sulle tracce della donna per impedirle di scoprire la verità prima che sia troppo tardi.