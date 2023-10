Terra Amara, le anticipazioni del 16 ottobre: Mujgan prova qualcosa per Fikret e lo mette davanti ad una scelta

Torna oggi in tv un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La trama della serie continua ad infittirsi, tra nuovi personaggi, vecchi legami e nuovi amori che affiorano... Vediamo allora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 16 ottobre.

Terra Amara, le anticipazioni del 16 ottobre

Dopo la morte di Yilmaz, Zuleyha si è chiusa nel proprio dolore e, pur non essendo sposati, si sentiva come una vedova.

Ora, però, con suo stesso stupore, potrebbe aver cominciato a provare qualcosa per qualcun altro. Come le ripetono o anche Sevda e Fekeli, in fin dei conti lei è ancora viva, giovane e bella: merita di voltare pagina ed andare avanti. Zuleyha non ne è del tutto convinta, e non sa nemmeno bene che nome dare al sentimento che sente per lui, ma sa di volerlo sentire più vicino. Così, la nuova signora della tenuta prova a riavvicinarsi a Demir...

Dall'altra parte anche un'altra giovane è ormai convinta di provare un nuovo sentimento: si tratta di Mujgan, che ormai è certa di essersi innamorata di Fikret. Yilmaz è morto da poco e Behice continua a rupeterle che il nipote di Fekeli non sia alla sua altezza, ma la dottoressa non può fare altro che ascoltare il proprio cuore. Decide così di parlare apertamente Fikret: l'Hekimoglu ha infatti paura che lui non faccia sul serio e preferisce essere determinata e mettere le cose in chiaro senza giri di parole, una volta per tutte.