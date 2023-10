Terra Amara, fiori d'arancio alla tenuta degli Yaman: le anticipazioni della puntata del 6 ottobre

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con una nuova puntata di Terra Amara, la seguitissima soap opera turca in onda alle 14.10 su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La trama della serie continua ad infittirsi, tra nuovi personaggi, vecchi e inediti misteri che continuano ad affiorare. Vediamo allora insieme le trame e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 6 ottobre.

Le anticipazioni

Fekeli ha scoperto che Fikret ha distrutto la lapide di Adnan Yaman, ma non riesce a spiegarsi il motivo di questo gesto così violento.

