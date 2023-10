Grande Fratello, il gruppo isola Beatrice Luzzi dopo la puntata? «Dobbiamo ignorarla»

Venerdì 6 Ottobre 2023, 10:26

Al GF, un gruppo di inquilini sembra aver isolato Beatrice Luzzi dopo l'ultima puntata. Ma quali potrebbero essere le conseguenze di questo gesto? Beatrice è uno dei personaggi più discussi di questa edizione. La sua personalità forte e il suo temperamento l'hanno resa oggetto di attenzione costante da parte degli altri concorrenti e dei telespettatori, che l'hanno scelta ancora una volta come preferita e immune della settimana. Le tensioni all'interno della casa erano già in crescita, ma il culmine è stato raggiunto in puntata, prima con il litigio per via di un applauso di Beatrice ritenuto "fuori luogo" da Paolo, poi quando Lorenzo Remotti è stato eliminato. Alex Schwazer ha dichiarato che l'eliminazione di Lorenzo è stata influenzata dall'atteggiamento di Beatrice, spiegando che secondo lui il ragazzo è uscito perché è andato contro di lei. Paolo ha aggiunto: "Questo è un gioco che premia altre cose e non chi è bravo... Così facciamo il suo gioco, la dobbiamo ignorare". Da un lato, infatti, c'è chi sostiene che ignorare Beatrice potrebbe essere la strategia migliore per evitare ulteriori conflitti e tensioni. D'altra parte, alcuni concorrenti si preoccupano che questo atteggiamento possa alienare Beatrice e portare a conseguenze impreviste. Tuttavia, potrebbe anche portare a ulteriori tensioni e conflitti che potrebbero influenzare negativamente il benessere emotivo di alcuni concorrenti. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy music: Korben



