Terra Amara, le anticipazioni di oggi (11 settembre): Zuleyha prepara la fuga, Rasit viene licenziato da Sevda

Appuntamento oggi in tv alle 14.10 con una nuova puntata di Terra Amara, la serie tv turca in onda su Canale 5. Scopriamo insieme le anticipazioni e cosa accadrà nell'episodio in onda oggi pomeriggio.

Cosa succederà

Zuleyha confessa a Demir di essere ancora innomarata di Yilmaz.

Fortunatamente, il marito appare comprensivo. Yilmaz però, quando Zuleyha glielo riferisce, non crede alla buona fede di Demir, e chiede a Zuleyha di mettere in atto la loro fuga, scappando da Çukurova una volta per tutte.

Rasit nel frattempo compra un anello per Fadik, e per farle una sorpresa lo nasconde in un vaso di fiori, nel quale però fruga la nonnina. L'anziana donna crede sia per lei, e se lo mette al dito. Quando Rasit se ne accorge cerca di recuperarlo, ma viene visto da Sevda, che credendo di aver assistito a un tentato furto, lo licenzia.