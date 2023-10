Terra amara, anticipazioni dell'11 ottobre: scoppia l'amore tra Demir e Umit, mentre Mujgan caccia di casa Gulten e Cetin

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la seguitissima soap opera turca in onda alle 14.10 su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La trama della serie continua ad infittirsi, tra nuovi personaggi, vecchi e inediti misteri che continuano ad affiorare. Vediamo allora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 11 ottobre.

Le anticipazioni di oggi

C'è un nuovo amore a Çukurova.

Demir e Umit si sono infatti lasciati andare, cedendo ai sentimenti. Come loro, anche Fikret e Mujgan si ritrovano nella stessa situazione. Dopo il bacio ricevuto da Fikret, Mujgan decide così di lasciare la casa di Fekeli e chiede a Gulten e Cetin di liberare la casa in cui si erano sistemati dopo il matrimonio.

Behice, accompagnata all'appartamento da Mujgan, è convinta che Zuleyha abbia nascosto l’eredità di Yilmaz, per rovinare loro la vita. Quest'ultima, nel frattempo, organizza con l’aiuto di Sermin una raccolta fondi in memoria di Hunkar: gli abiti di Hunkar saranno venduti all’asta e il ricavato sarà destinato all’Istituto di tutela dell’infanzia.