Sophie Codegoni tradita da Alessandro Basciano? L'influencer scoppia a piangere a Casa Chi: «Di persone in mezzo ce ne sono tante»

Sophie Codegoni torna a parlare della rottura con Alessandro Basciano, padre della piccola Celine Blu. Lo fa nel corso di un'intervista a Casa Chi e scoppia a piangere in diretta streaming. I giornalisti del format su instagram fanno qualche domanda all'ex gieffina sulla sua vita privata e Sophie riesce a trattenere le lacrime fino alla domanda di Valerio Palmieri che le chiede dietro al motivo ci fosse un tradimento. La Codegoni con la voce rotta dalle lacrime dice: «Vorrei poterti dire di no, ma non è così. Non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone… Ce ne sono. Ci sono tante cose che non si sanno. Ci sono cose molto dolorose».

Sophie Codegoni: «È finita con Alessandro Basciano». Lui ricoverato in ospedale: «Non l'ho mai tradita. Ora prego per la mia famiglia». Lei non ci sta

Sophie Codegoni tradita da Basciano?

Ma cosa è successo tra Sophie e Alessandro? Lei comunica via social la fine della relazione con il padre di sua figlia, gli utenti si scagliano contro basciano accusandolo di essere un traditore, lui il giorno dopo da un letto d'ospedale posta una Story in cui chiede rispetto e dice di non aver tradito Sophie.

Ma quale è la verità? Il web non ha dubbi, Basciano ha messo le corna alla Codegoni e gli utenti la abbracciano (virtualmente) scrivendole messaggi di sostegno.