Uomini e Donne, Teresa Langella in lacrime su Instagram: «Tante falsità su di me»

Teresa Langella come non l'abbiamo mai vista. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una storia su Instagram in cui si mostra letteralmente in lacrime. Il motivo è presto spiegato: «Non mi vergogno a mostrare l'effetto che fa certa gente - ha scritto Teresa - Oggi mi avete dedicato l'ennesimo video, ma stavolta era diverso, e i vostri commenti non erano quelli di sempre». La Langella ha spiegato: «Parlavano di verità, di sentimento vero. Quello che provo da sempre per il mio ragazzo. Vi ringrazio, ma proprio tanto». Il riferimento è quindi ad Andrea Dal Corso e alla reazione dei fan della coppia alla notizia del loro riavvicinamento.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno insieme. Il papà di lei: «Mi sono ricreduto»

Tuttavia Teresa Langella ha avuto un pensiero anche per i suoi detrattori: «Aggiungo solo una cosa che poco c'entra con la foto in questione. Ne scrivete di ogni sul mio conto. Ma la falsità, mi spiace deludervi, non mi appartiene». Un momento felice per l'ex tronista, sugellato da queste lacrime di commozione, ma con un pensiero rivolto alle difficoltà dei mesi passati.



