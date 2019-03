Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno insieme. Il papà di lei: «Mi sono ricreduto»

Dopo sei mesi di corteggiamento e il clamoroso rifiuto al momento della scelta, arriva il lieto fine per Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due protagonisti di Uomini e Donne hanno cominciato a frequentarsi al di fuori della trasmissione, dimostrando che il loro sentimento non era legato semplicemente alle dinamiche di gioco della trasmissione di Maria de Filippi. Intanto, dalle pagine di "Uomini e Donne Magazine", ha commentato il riavvicinamento fra i due giovani il papà di Teresa Langella: «Ho avuto modo di ricredermi nei confronti di Andrea. Prima ancora che mia figlia decidesse di dargli una seconda possibilità, mi è pervenuta da parte sua una lettera scritta in cui mi spiegava alcuni punti che, prima di quel momento, non mi erano chiari».

Alessandro Langella ha aggiunto: «A oggi, però, sono felice che sia accaduto quello che speravo succedesse prima. Vedo tra loro quel rapporto che ho sempre desiderato per mia figlia: una conoscenza costruttiva basata soprattutto sul rispetto, nel bene e nel male». Al padre dell'ex tronista non era andato giù il modo in cui Andrea Dal Corso si era comportato con sua figlia, ma ora sembra essersi ricreduto: «Teresa crede tanto in lui e so che è innamorata. Per il resto: se son rose fioriranno. So che anche Andrea le ha detto di essere innamorato e… inizio a crederci anch’io!».

