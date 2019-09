Temptation Island Vip 2, la fuga d'amore di Ciro Petrone, Alessia Marcuzzi lo bacchetta: «Devi abbandonare il programma»

A tempo di record c'è una coppia che abbandona Temptation Island Vip2 già nella prima puntata. Ciro Petrone, attore di Gomorra il film, non ha resistito alla lontanza dalla sua Federica Caputo e trasgredendo le regole del gioco raggiunge la fidanzata. Alessia Marcuzzi lo bacchetta: «Devi abbandonare il programma». La coppia lascia il villaggio​.

Lacrime a Temptation Island Vip e compleanno amaro per Pago: «Alessia, mi viene da piangere»



«Per me questi giorni sono stati infiniti - spiega Ciro alla Marcuzzi - Non ce la faccio a stare senza di lei», l'attore dopo solo due giorni all'interno del villaggio di Temptation Island Vip 2 chiede un falò di confronto immediato, ma Federica non si presenta. Alessia comunica a Ciro che Federica ha scelto di non andare, Ciro è incredulo, la conduttrice prova convincerlo a rispettare la scelta della fidanzata. L’attore di Gomorra il film, rientra al villaggio deluso, si sfoga con i fidanzati però danno ragione a Federica. Il giorno successivo, mentre è in spiaggia Ciro all’improvviso scatta e decide di violare tutte le regole, Pago prova a fargli cambiare idea, e urla a squarciagola il nome di Federica. La sua fuga era stata anticipata nei giorni scorsi già attraverso un video dell'account instagram di Temptation Island, ma federe la fuga disperata è stato comunque emozionante. La produzione prova a fermarlo, alcuni cameraman cadono a terra, ma Ciro è inarrestabile e riabbraccia la sua Federica, non è contenta di questo gesto. «Io non lo so quello che fai quando non ci sto, questa era la prova per dimostrarmi veramente il tuo cambiamento. Io esco con gli stessi dubbi con cui sono entrata», spiega Federica in lacrime. La fuga di Ciro non ha sortito l'effetto di quella dei suoi predecessori, perchè la fidanzata l'ha vissuta come una prevaricazione. Questa trasgressione ne causa l’esclusione dal programma, molto brava e ferma Alessia Marcuzzi nella gestione della crisi. Le fughe romantiche che sono rimaste impresse nella storia del programma e nella memoria dei telespettatori restano quella di Cristian Gallella, ex tronista di Uomini e Donne, per la sua Tara Gabrieletto e di Salvatore Di Carlo per Teresa Cilia, che restano, per ora imbattibili.



Ultimo aggiornamento: 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA