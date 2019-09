Lacrime a Temptation Island Vip e compleanno amaro per Pago: «Alessia, mi viene da piangere»

Temptation Island Vip 2, compleanno amaro per Pago: «Alessia, mi viene da piangere». Pacifico Settembre in arte Pago durante la prima puntata di Temptation Island Vip 2 sta scoprendo una Serena completamente diversa, e al momento del falò con Alessia Marcuzzi scoppia a piangere.

Serena è fidanzata da sei anni con Pago, appena entrata nel villaggio con i fidanzati la Enardu si è sfogata e in un confessionale ha tirato fuori tutte le frustrazioni del suo rapporto: «Manca quella cosa in più che deve esserci in un rapporto di coppia. A lui basta tenermi accanto a sé sul divano per accendersi. A me no. Io faccio tanto sforzo per stare con lui perché a volte non ne ho proprio voglia. Non sono completamente felice. Però non è facile trovare una persona pulita come lui, perciò mi dico che anche se manca qualcosa posso lasciare tutto così».

Oltre a questo Serena si avvicina pericolosamente al single Alessandro. Con lui balla, parla, entra in confidenza, Pago può solo guardare i video e restare senza parole. Il cantante è al falò dei fidanzati ed è il giorno del suo compleanno, quello che vede è troppo e decide di interrompere la visione dopo il terzo video: «Ale non ci credo, sono senza parole, allibito. Che devo aspettare? Io se decido di chiudere una porta la chiudo. Mi viene da piangere. Non siamo ragazzini, può fare quello che vuole. Non mi sta mancando di rispetto con il ballo ma anche le parole. Io oggi compio 48 anni e non mi merito questa roba qua, non le ho mai mancato di rispetto». Anche al rientro nel villaggio la situazione non migliora, Pago si isola, in sottofondo "quanti amori" di Toto Cutugno. Scelta super azzeccata.

