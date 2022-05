Temptation Island, Luciano e Manuela sono in crisi: «Motivi molto seri». La reazione (al veleno) dell'ex Stefano Sirena

Si sono conosciuti a Temptation Island lo scorso anno e l'amore li ha travolti, ma le cose ora sono cambiate. Luciano Punzo e Manuela Carriero sono in crisi. La coppia nata nel reality di Mediaset ha confermato le indiscrezioni che circolano in rete ormai da giorni. Il primo a lanciare il gssip è stato Amedeo Venza che ha detto che i due ex volti dello show delle tentazioni erano caduti in un momento no. Ora sono proprio loro due a dire la verità, almeno in parte (finora), e a dire che si sono allontanati.

Temptation island, Luciano e Manuela si sono allontanati

Luciano ha spiegato ai suoi followers la situazione: «Io non me la sto passando in maniera molto bella. È un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei». L'ex tentatore ha aggiunto di essersi anche recato a brindisi a casa della fidanzata a cercare di sistemare le cose, senza nessun risultato. Nessun tradimento ma Punzo spiega che i motivi della crisi sono “ben più seri”. «Da una parte posso pure capire, dall’altra mi ha portato a pensare di distaccarmi da lei. Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente. Infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po’ di tempo per pensare, un po’ di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti, è un motivo più serio».

La conferma dei due ex

Poco prima anche Manuela ha voluto dire la verità ai suoi fan. «Ciao a tutti ragazzi, è un po’ di tempo che leggo i vostri messaggi dove mi chiedete cosa succede. È vero, da qualche mese siamo assenti sui social. Sono diversi i motivi, sono questioni molto serie e delicate di cui sono a conoscenza solo le persone a noi più care. Nei prossimi giorni cercheremo di trovare le parole e la forza di parlare con voi. Certi come sempre del vostro sostegno. Grazie a tutte le persone che come sempre hanno speso un minuto del loro tempo per scrivermi».

La reazione di Stefano Sirena

Non si sa ancora se la crisi porterà a una rottura definitiva o i due riusciranno a trovare una soluzione ai motivi della crisi, quel che è certo è che l'ex di Manuela, Stefano Sirena non è stato in silenzio a guardare. «In tanti mi state scrivendo sulla situazione mia e di Manuela. Sì, è tutto vero, infatti io non volevo rispondere, né volevo che si venisse a sapere, perché non sono amante del parlare e del dire tutto ciò che accade». Il cestista si era presentato a Temptation proprio con la Carriero (per mettere alla prova il loro rapporto) che, però, alla fine del “viaggio nei sentimenti”, lo lasciò per provare l’avventura d’amore con il tentatore Punzo.

Stoccata al veleno

E ora dopo circa un anno anche Manuela e Luciano sono in crisi. Stefano ha lanciato una frecciata al veleno ai due. «Dopo quasi un anno ancora non smettono», e ancora «I veri pagliacci li ho sempre incontrati fuori dal circo». Seppur senza nomi pare proprio che la stavolta il cestista abbia voluto fare un canestro contro Manuela e Luciano.