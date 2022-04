Temptation Island non ci sarà quest'estate, la decisione clamorosa di Maria De Filippi: ecco cosa succede

Stop a Temptation Island questa estate. La decisione di Maria De Filippi, ecco cosa andrà in onda al suo posto. La notizia era nell'aria da diverso tempo e dopo il flop di "Ultima Fermata", sembra essere confermata, nonostante gli ottimi ascolti dell'ultima edizione.

Amici 21, Aisha si commuove dopo l'eliminazione: «Non voglio tornare alla vita di prima». Lorella Cuccarini in lacrime

APPROFONDIMENTI LA CRONACA Isola 2022, diretta 11 aprile: questa sera entrano due nuovi... SORPRENDENTE David Beckham non bada a spese: il regalo di nozze per suo...

Nonostante un incredible 20% di share nella scorsa stagione Temptation Island 2022 non ci sarà.

Sembrerebbe, infatti, che sia saltato l’accordo sui diritti tra la Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, e la Banijay, la società che invece detiene i diritti internazionali del format.

Niente accordo e dunque niente "storie di corna" estive. A darne la notizia il sito di Tvblog. Ultima fermata condotto da Simona Ventura, non sta facendo gli ascolti sperati e quindi non potrà essere il suo degno sostituto, ma per il pubblico estivo potrebbe essere un'altra novità sempre targata Maria de Filippi. Stando al sito blastingnews potrebbe arrivare una nuova edizione di Uomini e Donne, ma in formato Vip.

Non ci sarà la De Filippi, ma una nuova conduttrice, mentre parrebbero essere confermati gli storici opiniosti Tina Cipollari e Gianni Sperti. A sedersi sul trono, tra i nomi che circolano: Antonio Zequila, Pamela Prati e Roger Balduino.