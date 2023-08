Temptation Island, Daniele molla Vittoria e diventa amico del tentatore con cui è stato tradito: «Incredibile»

Daniele e Vittoria escono separati da Temptation Island. Ma era ovvio. Sono entrati nel reality e gli scriccolii del rapporto si sono subito fatti senti, lei insofferente a qualsiasi mossa o anche respiro di lui, Daniele (il gigante buono) in cerca di una via d'uscita dal vicolo in cui Vittoria lo aveva messo: un figlio entro novembre. Le cose non andaa, già da prima dell'arrio nel illaggio della Sardegna, ma Temptation ha acceso i rifettori sui problemi. Daniele cerca leggerezza da Benedetta, la Barbie tentatrice tutta sorrisi e poche parole, Vittoria si avvinghia a Edoardo. Ci gioca ci scherza, e poi ci si chiude un'ora in camera, proprio laddove le telecamere non poteano vederla.

Temptation, Daniele non perdona Vittoria

Daniele che nel farttempo cercava di capire, tra un allenamento e l'altro, cosa fare si è visto chiamare nel pinnettu e quelle immagini lo hanno mandato su tutte le furie.

Prende e spacca tutto, perché diversamente arebbe pianto (spiega).

IL MOMENTO PIÙ ATTESO E ICONICO DI TEMPTATION ISLAND 2023



DANIELE PENSATI LIBERO#TemptationIsland

pic.twitter.com/8p6rkPLhqK — g (@zendayal0vebot) July 31, 2023

Si incontrano al falò di confronto e si mollano.

Un mese dopo, cosa è successo?

Ieri Filippo Bisciglia li ha ri incontrati per sapere cosa fosse successo a un mese di distanza. Non stanno più insieme, lei ha ammesso di aer sbagliato a lasciarsi andare con il tentatore ma è pronta a ricominciare con Daniele e uole ancora farci un figlio. Lui è sofferente, pensate che non riesce neanche ad alzare troppi pesi, ma fermo nella sua decisione. «Non la perdono». Ma dopo 4 anni ci vorrà un po' per Lenticchio 2 per rimettere insieme i cocci.

Lo scoop

Lo ero scoop però è un altro. «Assurdo ragazzi, ecco la vera notizia». Alessandro Rosica su Instagram lancia la bomba. «Daniele e il tentatore Edoardo sono diventati amici».

Ma in che senso il tentatore di Vittoria è diventato amico di Daniele aka lenticchio 2.0



BISOGNA INVESTIGARE LORO ENTRAMBI SFANCULANDO VERONICA AMIAMO VEDERLO#TemptationIsland

pic.twitter.com/2KgNf9YSDB — g (@zendayal0vebot) July 31, 2023

Racconta tutto nelle stories L'Investigatore Social. «Che loro uscissero separati era evidente, ma la cosa bella è un'altra: il tentatore si è allontanato da Vittoria, ci ha solo giocato oviamente era pagato, ma è dientato super super amico di Daniele». Si proprio così, secondo il gossip, Edoardo diventa amico dell'ex di Vittoria e dal canto suo Daniele dienta super amico del tentatore con cui la sua ex lo ha cornificato. «Incredibile», ma (pare) ero.