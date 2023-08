Grande Fratello, Rebecca Staffelli al posto di Giulia Salemi? Chi è la nuova (presunta) opinionista social figlia dell'inviato di Striscia la Notizia

Grande Fratello 2023 cambia tutto. Pronto a partire dall'11 settembre il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dopo la rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi cambia veste. Toglie l'outfit trash e indossa abiti eleganti ma stilosi che porteranno sia Vip che Nip. Dopo l'addio di Sonia Bruganelli e Orietta Berti sostituite nel ruolo di opinioniste da Cesara Buonamici anche Giulia Salemi esce dalla porta rossa. C'è chi dice che è stata cacciata perché i vertici mediaset non ne ogliono sapere nulla dell'influencer e chi invece crede alla versione fatta dalla stessa che la vede impegnata in altri progetti. Quel che è certo è che lei non ci sarà. Per lei rimane "Salotto Salemi" su La5. Ma oggi TBlog svela anche chi prenderà il suo posto a Grande fratello. Chi sarà?