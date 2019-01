Isola dei Famosi 2019, Taylor Mega in lacrime: «I miei non sapevano della mia tossicodipendenza»

Tra le concorrenti sotto l'occhio del ciclone di quest'Isola dei Famosi 2019 c'è senza ombra di dubbio Taylor Mega. L'ex di Flavio Briatore ha confessato in settimana di aver avuto problemi di tossicodipendenza e di esserne uscita da sola. Durante la diretta della seconda puntata Alessia Marcuzzi ha voluto parlare con lei e riprendere il discorso.

​Isola dei Famosi, Taylor Mega: «Sono stata tossicodipendente, soffro di attacchi di panico»

Taylor Mega è andata in zona nomination: «Conosco le mie debolezze - ha confessato l'influencer - soffro di attacchi di panico e un'esperienza come l'isola non è semplice. Ho avuto problemi di tossicodipendenza, ho abusato di sostanze stupefacenti di tutti i tipi. Se sono così piena di ansie è perchè ho un passato difficile. Sono uscita da questa situazione dopo 6 mesi, l'ho fatto dasola, i mie non sapevano niente. Quest'isola mi sta facendo scoprire che ce la posso fare. Il limite delle tre settimane non c'è più, sono convinta a voler continuare, se il pubblico me lo permette, vorrei andare avanti».

La Marcuzzi ringrazia Taylor per essersi aperta così. «Ti ho osservata tanto in questi giorni e ho trovato una Taylor che riscopriva le cose semplice, mi ha fatto cambiare opinione su di te. C'è molto di te che dobbiamo scoprire ancora». «Ho deciso di partecipare all'Isola perchè sapevo che sarebbero usciti questi fantasmi e volevo liberarmi di questo peso. Non drogatevi, non usatela»



