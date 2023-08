Tale e Quale Show, Carlo Conti non ci sta (e Cristina Scuccia si tira indietro). L'ombra del Grande Fratello

Dall'Isola dei Famosi direttamente a Tale e Quale Show. Il cammino di Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina sembrava essere segnato. Doveva essere lei la concorrente da battere nel programma cult di Carlo Conti. E invece qualcosa non è andato. A svelare qualche succosa indiscrezione è il settimanale Di Più Tv secondo cui Cristina avrebbe chiesto alcune "garanzie artistiche" per la sua partecipazione al programma in partenza a settembre. Condizioni che naturalmente Carlo Conti non ha potuto accettare per ovvie ragioni...

Cosa è successo

Secondo il settimanale da ex suora, Cristina Scuccia avrebbe chiesto la possibilità "di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni". Insomma l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi voleva poter scegliere personaggi e canzoni da imitare. "Una richiesta - scrive ancora Di Più Tv - che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale quale show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti. “Non c’è motivo ora di mettere limiti artistici, è una normale linea editoriale”, è stata la replica.

Una risposta che non è piaciuta a quanto pare a Cristina Scuccia che alla fine, ha preferito rinunciare al programma.

Il Grande fratello

Una grave perdita? Questo si vedrà. Sarà il pubblico da casa a dirlo con il telecomando. Intanto Carlo Conti ha già trovato chi prenderà il suo posto: Jo Squillo. Ma non è una seconda scelta: «Jo Squillo aveva fatto i provini questa estate ed era la prima delle escluse in ordine di preferenza, per questo Carlo Conti si è poi rivolto a lei»

Ma dietro al passo indietro dell'ex suor Cristina sembra esserci dell'altro. In molti credono ormai che dietro ci sia l’ombra del Grande Fratello che la vuole tra i suoi nuovi inquilini, in una edizione rivista anche nei contenuti e quindi senza volgarità: "Del resto - sottolinea sempre Di Più Tv, con Mediaset Cristina ha un forte legame. Lì, nell’intervista concessa a Verissimo, ha rivelato di non essere più una suora. E sempre nella TV di Pier Silvio Berlusconi si è messa alla prova tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi".